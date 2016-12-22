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Осужденный бывший мэр Благовещенска вышел на свободу
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Осужденный бывший мэр Благовещенска вышел на свободу
Общество, 05:42
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Осужденный бывший мэр Благовещенска вышел на свободу

Бывший глава Благовещенска Александр Мигуля, который был приговорен к девяти годам колонии в 2016 году, вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении. Об этом сообщил пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин, передает «РИА Новости».

«Решение об условно-досрочном освобождении Мигули вступило в силу, апелляций не было», — сказал он.

Ранее об освобождении бывшего мэра сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источники. ​По его словам, Мигуля был выпущен из тюрьмы утром 10 апреля. За ним приехала машина.

В региональном УФСИН не подтвердили и не опровергли эти сведения. В ведомстве отметили, что информацию об освобождении они могут сообщить только родственниками осужденного.

Об освобождении Мигуля также сообщает региональное агентство «Амур.инфо». Как отмечает агентство, 30 марта суд постановил выпустить бывшего мэра условно-досрочно. Однако, он не разрешил ему занимать руководящие должности. По данным агентства, также бывшему мэру придется отмечаться в правоохранительных органах.

Мигуля был признан виновным в августе 2016 года по трем статьям, а именно «превышение полномочий», «расходование бюджетных средств должностным лицом» и «использование служебных полномочий вопреки интересам службы». Как полагает следствие, в 2006 году, когда Мигуля был мэром Благовещенска, были незаконно выделены 46,6 млн руб, которые были переведены на счет владельца автомобильного моста через реку Чигиринка. Этот мост бывший глава города купил в муниципальную собственность. Кроме того, его обвиняли в продаже крупного земельного участка по заниженной цене.

Мигуля был отстранен от должности в 2010 году, и объявлен в международный розыск. Его задержали только в 2015 году. Приговор был вынесен в августе 2016 года.

Теги: Благовещенск , досрочное освобождение , тюремный срок
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