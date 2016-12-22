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На Камчатке виновник ДТП с четырьмя жертвами получил тюремный срок
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На Камчатке виновник ДТП с четырьмя жертвами получил тюремный срок
Общество, 04:41
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На Камчатке виновник ДТП с четырьмя жертвами получил тюремный срок

Петропавловск-Камчатский суд приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима 28-летнего местного жителям за ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, осужденный был ранее судим. ДТП произошло 13 октября 2017 года. Мужчина ехал на легковом автомобиле Toyota Chaser со скоростью 147 км/час, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Cresta, которая ехала ему на встречу. Жертвами ДТП стали 18-летний водитель Cresta и его 19-летний пассажир. Они умерли на месте происшествия.

Водитель Toyota Chaser и две его пассажирки в возрасте 24 и 25 лет получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Две женщины через несколько дней скончались. Также был госпитализирован еще один пассажир Chaser, но ему удалось выжить.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Экспертиза показала, что подсудимый в момент аварии был трезвым.

Кроме тюремного срока, суд назначил выплатить моральные компенсации родственникам погибших в ДТП в размере около 1 млн руб каждому. Кроме того, в Фонд обязательного медицинского страхования взысканы расходы на лечение пострадавших в аварии, в том числе виновника, в размере 100 тыс рублей. В прокуратуре отметили, что приговор не окончательный, не вступил в силу и может быть обжалован.

Теги: ДТП , Петропавловск-Камчатский , происшествие
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