Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась на 9 тыс. гектаров

На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров за сутки возросла на 9 тыс. гектаров. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства, передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, всего за сутки появились 24 новых лесных пожаров. В департаменте отметили, что почти вся площадь возгорания, а именно 8,1 тыс. гектаров пришлась на Амурскую область.

Всего в Дальневосточном федеральном округе 59 очагов, а именно 28 — в Амурской области, 27 — в Приморском крае, три — в Еврейской автономной области и один — в Хабаровском крае. Всего из них были потушены 20, остается ликвидировать еще 39.

Всего с начала пожароопасного сезона на Дальнем Востоке России были зафиксированы 305 лесных пожаров общей площадью 155,4 тыс. гектаров. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 197 возгораний на площади 76,8 тыс. гектаров.