СМИ сообщили о планах Китая построить военную базу на Вануату

Китай планирует построить на островах Вануату свою военную базу, чтобы обеспечить присутствие в Тихом океане. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой источники в спецслужбах.



По данным издания, предварительные обсуждения этой темы проходили на уровне правительств Китая и Вануату. Как отметили собеседники The Sydney Morning Herald, официальных предложений по военной базе еще не было. Однако, перспективы военного присутствия Пекина около Австралии обсуждались на высоком уровне как в Канберре, так и в Вашингтоне.

Военные источники сообщили, что Китай будет пошагово добиваться разрешения построить на Вануату свою базу. Первым шагом будет договоренность с этим островным государством о доступе китайских военных кораблей к докам для ремонта и пополнения запасов. Именно это разрешение может стать отправной точкой.

Представитель Вануату в Канберре Калфау Калорис заявил, что министерство иностранных дел его страны «не знает о таком предложении». В посольства Китая в Австралии от комментариев отказались.

The Sydney Morning Herald отмечает, что Вануату находится в менее чем 2 тыс. км. от австралийского побережья, и военная база на островах этого государства позволит Китаю установить там свое присутствие и подорвать стратегический баланс в регионе, что может привести к конфронтации между Пекином и Вашингтоном. Если у Китая получится договориться в Вануату, то это станет первой его военной базой в Тихом океане.