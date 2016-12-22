Между Москвой и Санкт-Петербургом произошел сбой в движении «Сапсанов»

Между Москвой и Санкт-Петербургом произошел сбой в движении поездов «Сапсан» из-за неисправности контактной сети. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Как отмечается в сообщении, неисправность была обнаружена на перегоне Боровенка — Торбино Октябрьской железной дороги. Из-за этого был задержан поезд «Сапсан» № 776, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Время его задержки — около часа, отмечается в сообщении. Кроме того, из-за поломки в сети может быть задержан на около получаса еще один «Сапсан» № 778 Москва — Санкт-Петербург.
Как сообщил портал «Новгород.ру», на неисправном участке остановился «Сапсан» № 778. Его оттащили с него с помощью вспомогательных тепловозов, и поезд продолжил свой путь в Санкт-Петербург. По его данным, поезд № 776 пока находится на аварийном участке, отмечает портал.
На данный момент специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением неисправности и стараются, чтобы время задержки поездов было минимизировано, сообщили в РЖД. В компании рассказали, что на Московском вокзале в Петербурге будет организован транспорт для пассажиров опоздавших поездов, который отвезет их до места назначения.
Портал «Новгород.ру» отмечает, что перегон Боровенка — Торбино — это единственное место, где «Сапсан» может разгоняться до своей максимальной скорости до 250 км/ч.