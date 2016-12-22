Три человека впали в кому после алкогольного конкурса в клубе Нарьян-Мара

Трое молодых людей попали в реанимацию больницы в Нарьян-Маре после участия в конкурсе в ночном клубе. Об этом сообщает региональное управление МВД.
«8 апреля 2018 года в 02 часа 47 минут в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что в ночном клубе Нарьян-Мара троим посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, где помещены в реанимационное отделение», — указано в сообщении.
Полицейские установили, что все пострадавшие стали участниками конкурса, проводимого в клубе, по условиям которого соревнующимся требовалось выпить коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту. Отмечается, что с места происшествия изъята вся алкогольная продукция, проводится проверка. Также указано, что все пострадавшие пришли в сознание.