Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности

Правительство изменило порядок установления инвалидности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В правила проведения экспертизы вносятся изменения, которые позволяют в некоторых случаях установить бессрочную инвалидность при первом обращении, а также устанавливать инвалидность при заочном освидетельствовании.

​Также стало возможно вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока ее установления. В расширенный список заболеваний для получения инвалидности внесены, в частности, все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, шизофрения, цирроз печени, полная слепоглухота, детский церебральный паралич.

30 марта советник президента России Александра Левицкая, выступая на итоговой комиссии Минздрава, заявила, что в России очень высокими темпами растет детская инвалидность. «На январь 2017 года число инвалидов-детей составило 625 тыс., а на январь 2018 года — уже 651 тыс.», — сказала она. Левицкая добавила, что первое место занимает ментальная инвалидность.