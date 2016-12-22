В Москве задержали открывшего стрельбу по двум прохожим мужчину

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело в отношении 46-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух лиц). Об этом сообщается на сайте ведомства.​

Мужчину задержали днем 8 апреля на улице Гарибальди после того, как он напал на проходившую мимо женщину и ее сына. По версии следствия мужчина, находясь у подъезда жилого дома, произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия «по не менее одному выстрелу в область лица каждого из потерпевших». Когда сын женщины попытался спрятаться в магазине, подозреваемый догнал его и стал бить битой по голове и туловищу. Противоправные действия пресекли сотрудники Росгвардии. Пострадавшие были госпитализированы. Женщину уже выписали, ее сын находится в реанимации.

Следствие проведет ряд экспертиз и проверит психическое здоровье подозреваемого.