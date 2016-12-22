NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии

Патрушев обсудил с главой МИД КНДР перспективы межкорейского диалога

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Московская биржа заявила о проблемах с показом данных в торговой системе

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СМИ сообщили о четырех погибших иранцах при атаке на базу в Сирии

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