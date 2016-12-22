NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии

Израиль информировал США о намерении провести ракетный обстрел военной базы T4 в Сирии. Об этом два американских чиновника, знакомых с ситуацией, на условиях анонимности рассказали телеканалу NBC.
Ракетная атака на военную базу была совершена в ночь на 9 апреля. По данным сирийских правозащитников, жертвами стали 14 человек. Минобороны России и сирийские правительственные войска заявили, что за атакой стоит Израиль.
По данным Минобороны России, удар по базе в провинции Хомс нанесли два израильских самолета, выпустивших восемь ракет. Пять ракет были сбиты ПВО. Уточняется, что самолеты F-15 не заходили в воздушное пространство Сирии и находились в небе над Ливаном. Представитель Пентагона заявлял, что Вооруженные силы США не наносили ударов по Сирии.