Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,82 59,30 EUR Нал. 74,89 73,09 USD Бирж. 60,37 +2,20 EUR Бирж. 74,39 +3,01 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6722,30 -282,20 MOEX 2092,96 -8,25% RTS 1094,98 -11,44% Brent 68,38 +2,17% DJIA 24279,19 +1,45% Nasdaq 7059,17 +2,08% FTSE 7194,75 +0,15%
NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Динамо». Онлайн 19:30, Спорт Московская биржа заявила о проблемах с показом данных в торговой системе 19:29, Финансы Российский фондовый рынок за день потерял 820 млрд руб. капитализации 19:22, Финансы «Аэрофлот» 10 апреля отменил рейсы в Мюнхен и Франкфурт из-за забастовок 19:19, Общество Россия запретит поставки свинины и живых свиней из Белоруссии 19:18, Бизнес СМИ сообщили о четырех погибших иранцах при атаке на базу в Сирии 19:14, Общество Криптовалютный рынок подешевел на $20 млрд за несколько часов 19:12, Крипто В Кузбассе восемь детей госпитализировали после посещения бассейна 19:06, Общество В Москве задержали открывшего стрельбу по двум прохожим мужчину 19:03, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 19:03, РБК и Билайн Минфин предложил ускорить введение пошлин за интернет-покупки дороже €500 18:57, Экономика Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска» 18:55, Политика Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности 18:50, Общество UC Rusal заявил о непростой ситуации из-за санкций США 18:43, Бизнес En+ сообщила об уходе второго иностранца из совета директоров 18:38, Бизнес Курс евро превысил отметку в 75 руб. 18:27, Финансы NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии 18:23, Общество В Ставрополе попросили проверить спектакль в школе о действиях при пожаре 18:13, Общество В Самаре загорелось здание рядом с развлекательным центром 18:12, Общество Путин и Меркель обсудили вероятное применение химоружия в сирийской Думе 18:09, Политика ОАК отказалась от показа гражданской техники и макетов на «Фарнборо» 18:07, Общество Облако «токсичности»: какие скрытые последствия есть у новых санкций 17:59, Экономика Глава Серпуховского района рассказал о выемках документов в администрации 17:51, Политика Власти Мончегорска подтвердили превышение концентрации серы в марте 17:50, Общество «Крайне важная отметка»: что будет с биткоином 17:50, Крипто Эрдоган не стал отказываться от покупки С-400 на фоне новых санкций США 17:50, Политика На Кузбассе задержали 25 лет скрывавшегося под именем брата преступника 17:48, Общество Доходность российского госдолга выросла на фоне санкций США 17:42, Финансы
NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии
Война в Сирии, 18:23
0
NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии

Израиль информировал США о намерении провести ракетный обстрел военной базы T4 в Сирии. Об этом два американских чиновника, знакомых с ситуацией, на условиях анонимности рассказали телеканалу NBC.

Ракетная атака на военную базу была совершена в ночь на 9 апреля. По данным сирийских правозащитников, жертвами стали 14 человек. Минобороны России и сирийские правительственные войска заявили, что за атакой стоит Израиль.

По данным Минобороны России, удар по базе в провинции Хомс нанесли два израильских самолета, выпустивших восемь ракет. Пять ракет были сбиты ПВО. Уточняется, что самолеты F-15 не заходили в воздушное пространство Сирии и находились в небе над Ливаном. Представитель Пентагона заявлял, что Вооруженные силы США не наносили ударов по Сирии.

Теги: Сирия , Израиль
Главное
Российский фондовый рынок за день потерял 820 млрд руб. капитализации Финансы
Материалы по теме
Минобороны России заявило об атаке израильских F-15 на авиабазу в Сирии Политика
СМИ узнали о замеченном во время обстрела базы в Сирии самолете Израиля Политика
ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе Газа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.