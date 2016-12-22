В Самаре загорелось здание рядом с развлекательным центром

В Самаре загорелось неиспользуемое двухэтажное здание. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Здание находится по адресу: ул. Ново-Садовая, 106. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
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В ГУ МЧС России по Самарской области РБК сообщили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в непосредственной близости от развлекательного центра «Звезда».
«Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание на площади 200 кв. м. Пока еще локализации не было. О пострадавших никаких сведений нет», — пояснили в пресс-службе.
На вопрос РБК о возможности распространения огня на торговый центр в ведомстве заявили: «Так как он находится в непосредственной близости, возможно, но я думаю, что наши пожарные не допустят этого. Все силы брошены на локализацию». В самарском культурно-развлекательном центре «Звезда» РБК подтвердили, что рядом с ними загорелось здание.
«Горит сильно, не думаю, что скоро потушат. Я видела пару [пожарных] машин, полиция есть, скорых не видела. [Горит] очень близко от КРЦ «Звезда», —сообщила РБК очевидец Анна.
«Комсомольская правда — Самара» уточняет, что раньше в этом здании был боулинг, потом планировалось открыть музей рок-н-ролла. По данным издания, создатель музея, бизнесмен Владимир Аветисян, уже успел перевезти туда часть экспонатов.