Апелляционный суд подтвердил отказ Siemens в иске к «дочке» «Ростеха»

девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ компании «Сименс технологии газовых турбин» в иске к внешнеэкономическому объединению «Технопромэкспорт» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (оба входят в «Ростех») по делу о крымских турбинах. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом решение Арбитражного суда Москвы от 10 января осталось неизменным.

1 марта апелляционный суд подтвердил отказ в иске СТГТ к структурам «Технопромэкспорта» о признании сделки по поставке турбин в Крым незаконной.

В июле 2017 года стало известно, что Siemens поставил турбины в Крым, несмотря на санкции Евросоюза. компания «Технопромэкспорт» разъяснила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах.

Немецкий концерн подал в суд с требованием признать незаконными два договора о поставке четырех турбин в Россию, которые в итоге оказались в Крыму. Компания утверждала, что ее ввели в заблуждение, так как контракт касался поставки оборудования в Краснодарский край, и была готова вернуть «Ростеху» деньги. Суд отклонил этот иск