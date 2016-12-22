«РусГидро» перенесла запуск Загорской ГАЭС-2 в Подмосковье на 2024 год

«РусГидро» перенесла срок запуска Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС-2) в Московской области с 2019 на 2024 год, заявил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи со сложностью реализуемых технических мероприятий», — объяснил замглавы Минэнерго перенос сроков запуска станции.

К сентябрю «РусГидро» должно предоставить промежуточный отчет об исполнении плана работ с учетом консервации ГАЭС.

Загорская ГАЭС-2 в Сергиево-Посадском районе Подмосковья строится с 2007 года. Изначально ее планировалось ввести в 2014 году, но из-за размыва грунта в 2013 году и осадки здания в срок закончить работы не удалось. В 2016 году «РусГидро» объявило, что первая очередь станции будет запущена в начале 2019, а вторая — в 2020 году. В 2017 году было принято решение о консервации станции на два года. Затраты на ее восстановление оцениваются в 44 млрд руб.

Подконтрольный государству (66,8% акций) энергохолдинг «РусГидро» управляет гидроэлектростанциями в России. Кроме загорской ГАЭС-2 на ее балансе находятся девять станций Волжско-Камского каскада, Зейская и Бурейская ГЭС на Дальнем Востоке, Новосибирскую ГЭС и гидростанции на Северном Кавказе, геотермальные станции на Камчатке и Кислогубская приливная электростанция.