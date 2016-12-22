На зеленой ветке метро Москвы устранили сбой в движении поездов
Общество, 16:32
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На зеленой ветке метро Москвы устранили сбой в движении поездов
На Замоскворецкой линии метро Москвы движение введено в график после сбоя, поезда следуют с нормальными интервалами. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Ранее интервалы движения поездов от станции «Автозаводская» до «Тверской» были незначительно увеличены в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации.
Для устранения неполадки питание устройств метро было переведено на резервную схему.