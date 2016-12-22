Собчак отчиталась о расходах на президентскую кампанию

Телеведущая Ксения Собчак потратила на предвыборную кампанию 157,5 млн руб. Более половины этих средств израсходовано на агитацию. Это следует из отчета, опубликованного на сайте ЦИК.

За время кампании в избирательный фонд поступило около 157,5 млн руб. Из них 26,6 млн руб. — собственные средства кандидата, 82,5 млн руб. — от выдвинувшей Собчак партии «Гражданская инициатива». Пожертвования граждан в избирательный фонд Собчак, поступившие в установленном порядке, составили в целом 18,9 млн руб., взносы от юрлиц — 29,5 млн.

Сумма израсходованных средств составляет 157,525 млн руб. Из них 2,289 млн руб. — на организацию сбора подписей (в том числе 1,473 млн руб. — на оплату труда сборщиков подписей).

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов было затрачено 53,783 млн руб., на агитацию через организации телерадиовещания — 32,389 млн руб., через печатные СМИ — 61 тыс. руб. На предвыборную кампанию в интернете, согласно отчету, деньги не тратились. Расходы на проведение массовых публичных мероприятий составили 2,986 млн руб.

Услуги информационного или консультативного характера обошлись кандидату в 58,872 млн руб., оплата других работ и услуг физических и юридических лиц — в 7,142 млн руб.

По итогам прошедших 18 марта выборов президента победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,7% голосов избирателей. Собчак заняла четвертое место — 1,67%.