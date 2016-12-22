Партнер FIFA по размещению в отелях на ЧМ-2018 удвоил свою выручку

Выручка британской Byrom Plc, головной компании официального партнера FIFA по размещению в отелях, выросла в 2017 финансовом году более чем в два раза благодаря продажам гостиничных номеров для прошедшего прошлым летом Кубка Конфедераций и предстоящего Чемпионата мира по футболу.

За финансовый год, закончившийся 30 сентября 2017 года, выручка Byrom составила £40,6 млн (около $52,3 млн) против £17,3 млн ($23,3 млн) годом ранее, следует из имеющейся в распоряжении РБК отчетности компании.

Росту выручки в прошлом финансовом году способствовала деятельность по продаже гостиничных номеров для гостей Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщил РБК представитель Byrom. Более детально раскрыть вклад этих мероприятий в выручку он отказался, сославшись на конфиденциальность соглашений с партнерами.

Операционная прибыль Byrom за прошлый финансовый год, снизилась: почти на 48%, до £1,5 млн ($1,9 млн), чистая прибыль — на 58%, до £1 млн ($1,3 млн).

Британской Byrom принадлежит 100% швейцарской Match Accomodation, официального поставщик услуг по размещению клиентов FIFA на ЧМ-2018. Компания занимается размещением в отелях членов FIFA, Оргкомитета и команд, маркетинговых партнеров, судей, СМИ, болельщиков, волонтеров, техперсонала и других клиентов в рамках подготовки и проведения чемпионата. Такие же услуги Match Accomodation оказывала во время проведения Кубка Конфедераций 2017 года. В России швейцарская компания работает через ООО «Матч Аккоммодейшн 2018».

В феврале сообщалось, что Match Accomodation отменила около 35% броней номеров, забронированных для гостей предстоящего ЧМ-2018. По соглашениям Match Accomodation обязана была до конца января 2018 года вернуть отелям 50% нераспроданных номеров. В компании указывали, что отмена броней не связана с потерей интереса к ЧМ-2018.

Кубок Конфедераций FIFA проходил в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Летом 2018 года в России впервые пройдет Чемпионат мира по футболу. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге.