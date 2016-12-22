Курс евро превысил 74 руб. впервые с августа 2016 года

Курс евро впервые с августа 2016 года превысил 74,05 руб., свидетельствуют данные торгов Московской биржи. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, европейская валюта выросла на 2,67%. Курс доллара превысил 60 руб. впервые с ноября 2017 года.

Минфин США объявил о вводе санкций против 24 россиян и 15 российских компаний 6 апреля. Среди фигурантов списка, в частности, оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Под санкции попали агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ, ООО «Газпром бурение», UC Rusal, «Рособоронэкспорт».