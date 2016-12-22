СК начал проверку по факту гибели упавшего с «Ласточки» зацепера

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту гибели 13-летнего подростка, катавшегося на крыше электропоезда «Ласточка», следовавшего из Твери в Москву. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, подросток не удержался и упал с состава на 621-м км перегона Сходня — Химки. От полученных травм он скончался на месте.

В марте 2017 года Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов о зацепинге. Отмечалось, что на данных ресурсах были размещены фотографии и видео, которые «пропагандировали проезд на транспорте запрещенным способом на не предназначенных для проезда частях подвижного состава». В октябре Роскомнадзор обязал «ВКонтакте» блокировать посвященные зацепингу группы.

Ранее эксперты Роскомнадзора признали субкультуру зацеперов «скрытой формой суицидального поведения».

