Британские власти объяснили приостановку торгов расписками En+

Британский регулятор фондового рынка Financial Conduct Authority (FCA) приостановил торги на лондонской бирже LSE бумагами En+ для инвесторов из США в связи с американскими санкциями. Об этом говорится в сообщении биржи.

Торги для остальных инвесторов продолжаются.

6 апреля США ввели новые санкции против России. В черные списки попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, «Русал» и «Группа ГАЗ».

Операции с бумагами En+ остановил депозитарий Citi. Счета, которые обслуживали глобальные депозитарные расписки компании, закрыты. Кроме того, компания также сообщила, что в тот же день с поста независимого директора в совете директоров En+ подал в отставку Доминик Фрайс.