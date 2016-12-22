Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,23 59,05 EUR Нал. 73,84 72,51 USD Бирж. 59,72 +1,55 EUR Бирж. 73,30 +1,92 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6736,30 -285,60 MOEX 2120,66 -7,04% RTS 1118,06 -9,58% Brent 67,50 +0,85% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7175,21 -0,12%
Россия обнародует переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Британии
Лента новостей
Песков заявил об анализе потенциального ущерба от новых санкций США 14:19, Политика Лавров заявил об отсутствии следов применения хлора в Восточной Гуте 14:13, Политика Киев заявил о намерении Турции участвовать в миссии ООН в Донбассе 14:10, Политика Bloomberg и Reuters отключили котировки евробондов UC Rusal 14:05, Бизнес ОЗХО начала расследование вероятной химической атаки в Думе 14:02, Политика Депутаты предложили блокировать соцсети и мессенджеры за фейки 14:02, Технологии и медиа Ни один российский вуз не попал в первую сотню рейтинга RUR 14:01, Общество 12-кратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру 14:00, Спорт Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям 13:57, Политика Прибавление знаний: как нужно реформировать российское образование 13:53, Мнение «Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США 13:52, Фотогалерея  Mitsubishi отозвала в России 4,8 тыс. Lancer из-за подушек безопасности 13:45, Бизнес Лавров после авиаудара предупредил об «опасном развитии событий» в Сирии 13:42, Политика Форум Condé Nast Digital Day 2018 пройдет 12 апреля 13:41, Партнерский материал Обвиненная в создании «Новичка» лаборатория закупит решетки на окна 13:35, Политика Курс евро впервые за полтора года поднялся выше 73 рублей 13:19, Финансы Гендиректора «Саратовских авиалиний» сняли с должности 13:10, Бизнес Бывший тренер сборной России Фабио Капелло объявил о завершении карьеры 13:06, Спорт Россия обнародует переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Британии 13:04, Политика Российский фондовый рынок обрушился из-за санкций США 13:01, Финансы Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 12:55, РБК и Билайн Украинские пограничники опять не пустили экипаж судна «Норд» в Россию 12:51, Общество Преподаватели ВШЭ извинились перед студентами из-за видео с Песковым 12:50, Общество Россияне предсказали падение рубля и продолжили копить в нацвалюте 12:46, Общество Apple внедрила технологию Interledger от Ripple 12:43, Крипто Британские власти объяснили приостановку торгов расписками En+ 12:32, Бизнес
Россия обнародует переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Британии
Политика, 13:04
0
Россия обнародует переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Британии

Россия обнародует копии некоторых документов, включая переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ее бытность министром внутренних дел. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны», — сказал он.

Карапетян рассказал, что в бытность главой МВД Великобритании Тереза Мэй отклонила наибольшее число запросов России о выдаче преступников. «На сегодняшний день из направленных 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц <...> Хочу отметить, что максимальное число отказов выдачи этой категории лиц мы получили в период с 2010 года по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была госпожа Мэй», — заключил он.​

По словам Карапетяна, сейчас на рассмотрении в Великобритании находится 21 запрос о выдаче лиц, большая часть из которых обвиняется в хищении денежных средств.

В настоящее время Мэй является премьер-министром Великобритании. До этого с 2010 по 2016 год она занимала пост министра внутренних дел. Кроме того, с 2010 по 2012 год она была министром по делам женщин и равноправия.

Теги: Тереза Мэй , МИД Великобритании , Генпрокуратура РФ , Саак Карапетян , переписка
Главное
Российский фондовый рынок обрушился из-за санкций США Финансы
Материалы по теме
Мэй и Меркель договорились и дальше вместе отвечать на «агрессию России» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.