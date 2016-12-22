Россия обнародует переписку с Мэй в ее бытность главой МВД Британии

Россия обнародует копии некоторых документов, включая переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ее бытность министром внутренних дел. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны», — сказал он.

Карапетян рассказал, что в бытность главой МВД Великобритании Тереза Мэй отклонила наибольшее число запросов России о выдаче преступников. «На сегодняшний день из направленных 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц <...> Хочу отметить, что максимальное число отказов выдачи этой категории лиц мы получили в период с 2010 года по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была госпожа Мэй», — заключил он.​

По словам Карапетяна, сейчас на рассмотрении в Великобритании находится 21 запрос о выдаче лиц, большая часть из которых обвиняется в хищении денежных средств.

В настоящее время Мэй является премьер-министром Великобритании. До этого с 2010 по 2016 год она занимала пост министра внутренних дел. Кроме того, с 2010 по 2012 год она была министром по делам женщин и равноправия.