Синоптики пообещали москвичам кратковременное похолодание и много солнца

В середине этой недели в Москве ожидается похолодание. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 9 апреля метеостанция на ВДНХ зафиксировала полное избавление от снежного покрова. По его словам, в понедельник воздух прогреется до плюс 16–18 градусов, это майские показатели.

Во вторник, 10 апреля, большая часть дня также будет теплой и солнечной, температура поднимется до плюс 19 градусов днем. Однако поздним вечером в город придет холодный фронт, начнутся ливневые дожди, на северо-западе Подмосковья ожидается также мокрый снег. Утром следующего дня возможна хмарь, но днем распогодится, снова будет солнечно и до плюс 9 градусов.

«С четверга по воскресенье погода вновь будет определяться антициклоном, снова без осадков и много солнца. Днем в выходные до плюс 16 градусов», — рассказал Тишковец.