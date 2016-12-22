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Возле дворца Елизаветы II арестовали водителя подозрительного фургона
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Возле дворца Елизаветы II арестовали водителя подозрительного фургона
Общество, 12:09
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Возле дворца Елизаветы II арестовали водителя подозрительного фургона

Сотрудники полиции остановили напротив официальной лондонской резиденции королевы Елизаветы II подозрительный автомобиль и арестовали находившегося за рулем мужчину, передает Reuters.

В полиции сообщили, что арестованный — 30-летний мужчина. Его подозревают в нарушении общественного порядка. Полицейские уточнили, что он управлял белым фургоном, который был остановлен возле Букингемского дворца.

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По данным издания Evening Standard, полицейские остановили белый фургон марки Ford. Сотрудники правоохранительных органов оцепили близлежащие улицы и перекрыли движение для транспорта в районе дворца.

В декабре 2017 года полиция оцепила площадь Hyde Park Corner на углу Гайд-парка в центре Лондона из-за подозрительной машины.

Теги: Лондон , арест , фургон , Букингемский дворец
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