Возле дворца Елизаветы II арестовали водителя подозрительного фургона

Сотрудники полиции остановили напротив официальной лондонской резиденции королевы Елизаветы II подозрительный автомобиль и арестовали находившегося за рулем мужчину, передает Reuters.

В полиции сообщили, что арестованный — 30-летний мужчина. Его подозревают в нарушении общественного порядка. Полицейские уточнили, что он управлял белым фургоном, который был остановлен возле Букингемского дворца.

По данным издания Evening Standard, полицейские остановили белый фургон марки Ford. Сотрудники правоохранительных органов оцепили близлежащие улицы и перекрыли движение для транспорта в районе дворца.

В декабре 2017 года полиция оцепила площадь Hyde Park Corner на углу Гайд-парка в центре Лондона из-за подозрительной машины.