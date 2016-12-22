Пять человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В западной части Японии, в префектуре Симанэ в ночь на 9 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает японское метеорологическое агентство. Издание The Mainichi уточнило, что в результате подземных толчков пострадали пять человек.
По данным японского метеорологического агентства, подземные толчки начались в 01:32 по местному времени (19:32 мск) на глубине 10 км.
The Mainichi со ссылкой на местные власти сообщило о пяти пострадавших. Среди них 17-летний мальчик из города Ода, упавший с кровати у себя дома, и 70-летняя женщина из города Идзумо, которая повредила ногу при падении с постели.
По данным издания, около 50 домов в городе Ода остались без электричества, еще около 100 — без водоснабжения. В результате землетрясения на дорогах появились трещины.
Оператор АЭС Chugoku Electric Power Co рассказал The Mainichi, что никаких нарушений в работе станции не было обнаружено.
В конце февраля 30 человек погибли и 300 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа — Новой Гвинее.