Курс евро поднялся выше 72 руб. впервые с августа 2017 года
Финансы, 11:02
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Курс евро поднялся выше 72 руб. впервые с августа 2017 года
Курс евро вырос до 72,02 руб., свидетельствуют данные Московской фондовой биржи.
Таким образом, по сравнению с пятницей, 6 апреля, евро вырос на 0,64%.
Также курс доллара составил 58,6 руб., что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
В последний раз до 72 руб. евро поднимался в августе 2017 года. Тогда аналитики связывали рост курсов доллара и евро к рублю со снижением мировых цен на нефть и ожиданием введения в отношении России новых санкций.