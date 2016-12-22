В родильном отделении больницы в ЕАО произошел пожар

В селе Ленинское Еврейской автономной области в родильном отделении районной больницы произошло пожар, в связи с чем были эвакуированы 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Очаг возгорания находился в районе жарового шкафа, установленного в предродовом кабинете на втором этаже центральной больницы. В помещении немедленно сработала автоматическая пожарная сигнализация», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что на момент приезда спасателей медицинский персонал и пациенты уже самостоятельно эвакуировались на безопасное расстояние. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня. «В результате кабинет закоптился продуктами горения, пострадали жаровой шкаф и кушетка. Пациенты и персонал вернулись в больницу», — добавили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС отметили, что к ликвидации пожара были привлечены семеро спасателей и две единицы техники.

В марте в 25-й психиатрической больнице в подмосковном Ногинске дважды за месяц произошли пожары.