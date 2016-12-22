Полиция начала выдворять экологов с площадки для аэропорта во Франции

Французская полиция начала выдворение экоактивистов и представителей анархистов, живших в сквотах на территории, ранее намеченной под строительство нового аэропорта на западе страны. Об этом сообщает RFI.
В 6:00 по местному времени (7:00 мск) 2500 французских полицейских начали операцию по выдворению 250 экоактивистов и членов анархистских движений, разбивших лагерь на месте, предназначенном для строительства нового аэропорта Нотр-Дам-де-Ланд в департаменте Атлантическая Луара на западе Франции. Жандармы разрушили несколько десятков незаконных построек (сквотов), в которых в течение последних трех месяцев жили протестующие.
Нотр-Дам-де-Ланд, местность площадью в 1,6 тыс. га, в течение последних 50 лет была зоной, запрещенной для ведения сельского хозяйства и строительных работ. Она предполагалась для строительства аэропорта. В знак протеста на этой площадке нелегально поселились активисты и представители левых политических движений. Проект строительства аэропорта был отменен в конце января 2018 года.