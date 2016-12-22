Реселлеры зафиксировали рост выручки от продаж смартфонов

Количество мобильных телефонов, проданных в России по итогам первого квартала 2018 года, осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, однако выручка от продаж увеличилась на 23%, подсчитал «Связной». По данным «М.Видео», выручка ​по отношению к первому кварталу 2017 года поднялась на 20%, передает данные реселлеров «Коммерсантъ».

По подсчетам «Связного», в тройке популярных брендов, как и ранее, лидирует Samsung с долей рынка 25%. Второе место впервые заняли Huawei и Honor (17%), оттеснив на третье место Apple (15%). При этом по выручке от продаж Apple и Samsung сохранили первое (38%) и второе (27%) места соответственно.

Несмотря на то, что количество проданных телефонов не увеличилось, ресейллеры зафиксировали рост выручки от продаж мобильных телефонов. Как поясняют тенденцию в «М.Видео», пик средней цены пришелся в 2017 году на четвертый квартал, после выпуска iPhone 8 и iPhone X. Подогрел интерес покупателей и старт продаж Samsung Galaxy S9/S9+ в начале 2018 года.

«Драйвером роста продаж стали новые «безрамочные» устройства, которые при сохранении стандартных габаритов имеют большие широкоформатные дисплеи», — рассказали газете в МТС. Среди таких моделей — iPhone X, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy S8/S8+, Honor 7X, Huawei Nova 2I и Samsung Galaxy S9/S9+.

​В «МегаФон Ритейл» рост выручки объяснили большим количеством маркетинговых акций и доступностью кредитов.