Экс-главу авиационного спортклуба в Якутии заподозрили в растрате ₽37 млн
Общество, 06:28
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Экс-главу авиационного спортклуба в Якутии заподозрили в растрате ₽37 млн
Бывшего начальника якутского авиационного спортклуба «ДОСААФ России» заподозрили в растрате 37 млн руб. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Главной военной прокуратуре.
«В течение полутора лет руководитель аэроклуба предоставлял вверенную ему авиационную технику коммерческим организациям для безлицензионной перевозки грузов», — сказал представитель надзорного ведомства.
Как сообщает источник агентства, главой учебного спортклуба был Александр Долженков. На основании прокурорских материалов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).