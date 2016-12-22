В Германии заявили о намерении лишать джихадистов немецких паспортов

Министерство внутренних дел Германии планирует лишать джихадистов немецкого паспорта. Об этом изданию ​Der Westen сообщил ​парламентский статс-секретарь МВД Стефан Майер.

По словам Майера, «это одна из насущных задач» министерства, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент в ближайшее время. При этом немецкого гражданства будут лишать только тех джихадистов, у которых есть другое гражданство.

Также, по словам статс-секретаря, глава МВД Хорст Зеехофер намерен расширить список «безопасных стран происхождения», что позволит быстрее обрабатывать заявки мигрантов из этих стран на предоставление убежища.

«Планируем добавить Грузию в список к Марокко, Тунису, Алжиру и Армении», — сказал Майер.