В Германии заявили о намерении лишать джихадистов немецких паспортов
Общество, 05:06
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В Германии заявили о намерении лишать джихадистов немецких паспортов
Министерство внутренних дел Германии планирует лишать джихадистов немецкого паспорта. Об этом изданию Der Westen сообщил парламентский статс-секретарь МВД Стефан Майер.
По словам Майера, «это одна из насущных задач» министерства, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент в ближайшее время. При этом немецкого гражданства будут лишать только тех джихадистов, у которых есть другое гражданство.
Также, по словам статс-секретаря, глава МВД Хорст Зеехофер намерен расширить список «безопасных стран происхождения», что позволит быстрее обрабатывать заявки мигрантов из этих стран на предоставление убежища.
«Планируем добавить Грузию в список к Марокко, Тунису, Алжиру и Армении», — сказал Майер.