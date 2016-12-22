СК возбудил дело после смерти подростка от удара током в Твери
Общество, 02:07
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СК возбудил дело после смерти подростка от удара током в Твери
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в Твери от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба СКР в Telegram-канале.
«Ребенок во время прогулки через открытую дверь свободно зашел в здание трансформаторной подстанции, где скончался от удара электрическим током», — сказано в сообщении.
По данным ведмоства, следователи также проверят действия сотрудников «Тверьгорэлектро».
В сентябре 2017 года в столице погиб подросток 2003 года рождения от удара током в трансформаторной подстанции на перегоне станций Москва — Рижская — Новомосковская. Как установило следствие, работники Лобненской дистанции электроснабжения не установили закрывающие устройства и предупреждающие об опасности знаки.