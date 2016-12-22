Трамп и премьер Ирака обсудили сообщения о химатаке в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с иракским премьером Хайдером аль-Абади ситуацию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

В ходе переговоров Трамп и аль-Абади обсудили «тревожные сообщения» о новой химатаке вблизи Дамаска, о которой 8 апреля рассказали активисты и члены Сирийско-американского медицинского общества (SAMS).

«Лидеры также обсудили ускорение кампании по уничтожению оставшихся бойцов ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России. — РБК) и необходимость совместной работы для противодействия другим угрозам в регионе», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что 9 апреля в Совбезе ООН пройдет экстренное заседание по сообщениям о применении химического оружия в Сирии, проведения которого требовали западные страны. В этот же день по инициативе России пройдет второе заседание — по угрозе международному миру.

Как сообщали в ночь на воскресенье активисты и члены SAMS, сирийская авиация применила химоружие против населения в городе Думе. По их сообщениям, жертвами химатаки стали как минимум 49 человек.

Президент США Дональд Трамп обвинил в применении химоружия президента Сирии Башара Асада, пообещав, что он заплатит за это «высокую цену». Он также заявил об ответственности России и Ирана за поддержку сирийского режима. В свою очередь в МИД Сирии отвергли обвинения в применении химического оружия в Восточной гуте.