В Венгрии первые итоги парламентских выборов показали лидерство премьера

В Венгрии правящая коалиция из партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с ее председателем и действующим премьер-министром Виктором Орбаном лидирует в парламентских выборах. По данным Reuters, сейчас подсчитано 74,6% голосов.

Право-популисткая ФИДЕС получит 134 места в парламенте (из 199 мест). На втором месте на выборах — движение «За лучшую Венгрию» («Йоббик») с ее лидером Габором Воной — 20%. Третье место занимает блок Венгерской социалистической партии и «Диалога во имя Венгрии», во главе которого стоит Гергей Карачонь, с показателем 11,85%.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск).

Согласно уже подсчитанным 75% голосов, еще 27 мест в парламенте займет «Йоббик», 19 — социалисты и «Диалог во имя Венгрии», остальные девять мест перейдут к небольшим партиям.

Виктор Орбан впервые возглавил кабинет министров в 1998-2002 годы и сейчас занимает пост премьер-министра второй срок подряд с 2010 года. Победа на выборах 2018 года позволит ему стать главой правительства четвертый раз.

«ФИДЕС» вместе с младшим коалиционным партнером Христианско-демократической народной партией выдвинули свою кандидатуру на выборы единым блоком. В последний раз парламентские выборы в Венгрии проходили в 2014 году.