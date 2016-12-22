Из сирийской Думы выехали первые автобусы с боевиками и их семьями

Первые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» начали выезжать из сирийского города Дума (Восточная Гута) через пункт пропуска в Мухайям Аль-Вафедине. Трансляция с камер видеонаблюдения в районе пункта пропуска ведется на сайте Минобороны России.
В автобусах также находятся члены семей боевиков.
Ранее о том, что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» согласились прекратить огонь и возобновить эвакуацию, сообщал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей», — говорил Евтушенко (цитата по «РИА Новости»). Генерал-майор уточнял, что для эвакуации задействовано 100 автобусов.
В субботу, 7 апреля, последняя оставшаяся в Думе группировка «Джейш аль-Ислам» начала обстрел гражданского населения, выходившего по гуманитарному коридору, после чего сирийская армия возобновила обстрелы города.
Кроме того, активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили о применении сирийской авиацией химического оружия против населения в Думе. По их сообщениям, жертвами химатаки стали как минимум 49 человек. При этом в МИД России и МИД Сирии отвергли сообщения о химатаке.