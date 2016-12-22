Умерла грузинская и советская актриса Лейла Абашидзе

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Два человека пострадали в результате пожара в доме в саратовском Энгельсе

В Солсбери построят заборы вокруг посещаемых Скрипалями мест

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Россия созвала заседание Совбеза ООН по угрозе международной безопасности

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В Кубке Гагарина определились участники финальной серии

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ЕС призвал международное сообщество ответить на химатаку в Думе в Сирии

Франция призвала к созыву Совбеза ООН из-за возможной химатаки в Сирии

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Пассажирка московского метро упала под поезд и погибла

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СК завел дело по факту смерти пяти человек в ДТП с поездом в Крыму

В Финляндии заявили об утечке 50 тыс. л химикатов из российской цистерны

Помощник Трампа допустил удар по Сирии из-за утверждений о химатаках

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СМИ узнали о переговорах тренера «Зенита» с Федерацией футбола Италии

В Германии 26 тыс. человек эвакуировали для обезвреживания бомбы

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Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой