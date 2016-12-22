Умерла грузинская и советская актриса Лейла Абашидзе

В Тбилиси на 89-ом году жизни скончалась грузинская и советская актриса Лейла Абашидзе. Об этом со ссылкой на родственников артистки сообщает грузинский «Первый канал».
«Несколько недель назад актрису госпитализировали», — говорится в сообщении.
Лейла Абашидзе родилась 1 августа 1929 года в Тбилиси. В 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального университета им. Шота Руставели. С 1940 года работала в киностудии «Грузия-фильм». Абашидзе снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в качестве режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис-Париж и обратно».
В 1964 году Абашидзе получила звание Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР.