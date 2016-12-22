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Два человека пострадали в результате пожара в доме в саратовском Энгельсе
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Два человека пострадали в результате пожара в доме в саратовском Энгельсе
Общество, 22:41
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Два человека пострадали в результате пожара в доме в саратовском Энгельсе

В городе Энгельс под Саратовом в результате пожара в трехэтажном жилом доме пострадали женщина и ребенок 2009 года рождения. Из здания эвакуировали 55 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС Наталию Каранатову.

Пострадавшие госпитализированы с отравлением продуктами горения, уточнила она.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже третьего подъезде трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами. Погибших нет.

В сообщении ГУ МЧС по Саратовской области говорится, сообщение о возгорании поступило в 18:03 (17:03мск). Загорелась одна из квартир жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана. Площадь пожара составила 5 кв. м. В 18:23 (17:23 мск) пожар полностью ликвидирован. В сообщении говорится, что пострадавших и погибших нет. 

Теги: Энгельс , Саратовская область , пострадавшие , Пожар
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