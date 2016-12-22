Три человека пострадали в ДТП с Subaru и машиной скорой помощи в Москве

В Москве при столкновении автомобиля Subaru и машины скорой помощи пострадали, по предварительным данным, три человека. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГИБДД России по Москве.
Авария произошла в 18:03 мск на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Источник РБК в ГУ МВД России по Москве сказал, что ДТП с машиной скорой помощи произошло по адресу Перовская ул., 4. Пострадали двое фельдшеров и один водитель. Машина скорой помощи везла пациента в реанимацию. Она ехала с маячками с сиреной.
«Subaru ехал в сторону Зеленого проспекта», — отметил собеседник РБК.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео столкновения скорой и автомобиля Subaru. На ролике видно, как легковушка врезается в скорую. Автомобиль медиков переворачивается.