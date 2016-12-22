В Финляндии заявили об утечке 50 тыс. т. химикатов из российской цистерны

Более 35 тыс. литров токсичных химических веществ вылилось в окружающую среду из-за схода с рельс цистерны в Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По данным Транспортного агентства страны, вагон принадлежит российской компании.
Авария произошла в районе города Мянтюхарью. Химикаты распространяются по лесу и стекают в водоемы. Работы по ликвидации последствий разлива могут продлиться до поздней ночи.
Движение поездов в районе аварии остановлено. Пассажиров на участке Мянтюхарью — Хилосенсалдми, как сообщает издание ePressi, перевозят автобусами.
Управление по вопросам безопасности Финляндии сообщило в Twitter о разливе в окружающую среду 50 тыс. л химикатов. К записи приложено фото с места аварии, на нем изображен вагон с надписью «Нефть» на русском языке.