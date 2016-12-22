Мюнстерский злоумышленник оказался фигурантом четырех дел

Злоумышленник, совершивший наезд на толпу в немецком Мюнстере был ранее знаком правоохранительным органам. Об этом журналистам сообщила представитель прокуратуры города Эльке Адомайт, передает Nachrichten.

По словам Адомайт, за ним числятся четыре мелких нарушения: три совершенных в Мюнстере и одно — в Арнсберге. Она уточнила, что все это произошло в 2016-16 годах, во всех случаях дела прекращены. Речь шла об угрозах, нанесении ущерба, ДТП и мошенничестве. Представитель прокуратуры добавила, что факты нужно еще раз уточнить.

На то, что преступление могло иметь политический подтекст, по словам Адомайт, ничто не указывает.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер сообщил, что преступник действовал в одиночку и не был связан с террористическими организациями.

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Мюнстера вечером 7 апреля. В результате погибли два человека, пострадали около 20. Автомобилист покончил с собой.

По данным немецких СМИ, за рулем находился 48-летний Йенс Р. Он родился в другом регионе, но уже давно жил в Мюнстере. Мужчина имел проблемы с психикой.