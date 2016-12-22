Умерла актриса Анжелика Волчкова

Актриса театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова умерла на 48-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«В пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива», — говорится в сообщении. В пресс-службе театра РБК сообщили, что актриса умерла после тяжелой болезни.

Прощание с Волчковой состоится 10 апреля в здании театра, который расположен по адресу: Пресненский вал, 27–29, в 15:00 мск. «По решению родственников Анжелика будет похоронена у себя на родине в Пензе», — добавили в театре.

В сообщении отмечается, что 11 апреля на сцене «Школы современной пьесы» будет поставлен спектакль «Шинель /Пальто» по повести Николая Гоголя. В театре отметили, что посвятили спектакль актеру Альберту Филозову, который умер 11 апреля 2016 года. «И мы посвящаем его [спектакль] Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль», — говорится в сообщении.

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. В театре «Школа современной пьесы» она начала работать с 1995 года. Актриса также появлялась в кино. Она снялась в фильме «Возвращение Мухтара-1», кинокартинах «Любить нельзя забыть», «Артистка» и другие.