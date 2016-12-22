В многоэтажном доме в Москве произошел пожар
Общество, 12:42
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В многоэтажном доме в Москве произошел пожар
В Москве в 17-этажном доме произошел пожар. Об этом РБК сообщили в главном управлении МЧС по столице.
Информация о возгорании в доме по адресу: улица Болотниковская, дом 5, корпус 2 поступила в 10:52 мск. «По предварительной информации, происходит пожар в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже 17-этажного жилого дома. Что горит и какова площадь пожара, выясняется», — уточнили в ведомстве.
Из здания были эвакуированы более 20 человек. «К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
В 12:32 мск пожар был ликвидирован.