Найденный у въехавшего в толпу в Мюнстере автомат оказался муляжом

Обнаруженный в квартире мужчины, совершившего наезд на пешеходов в немецком Мюнстере, автомат Калашникова оказался муляжом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы местной полиции.
Помимо муляжа, в квартире также найдены пиротехнические изделия в большом количестве.
Полиция пока не может назвать мотивы преступника.
Автомобиль въехал в толпу около ресторана Kiepenkerl на одноименной площади. В результате погибли три человека, в том числе и водитель машины, покончивший с собой. Ранения получили 20 человек. В немецком МВД сообщили, что виновником случившегося стал водитель. Он был гражданином Германии, и, по данным МВД, не связан с исламистами.
По информации немецких СМИ, мужчине было 48 лет, его звали Йенс Р., и он уже давно жил в Мюнстере. Этот человек страдал психическими отклонениями.