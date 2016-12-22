Найденный у въехавшего в толпу в Мюнстере автомат оказался муляжом

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В Минобороны отвергли версию о применении химоружия в сирийском Думе

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Порошенко на Пасху заявил об оставшихся позади самых тяжелых испытаниях

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Генконсул США рассказал об «уникальном опыте» Великого поста в России

В Махачкале без электричества остались 25 тыс. человек

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В США жертвами стрельбы в автобусе стали три человека

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» покинул свой пост

Путин изменил порядок внесения предложений по памятным датам