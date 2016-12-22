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Найденный у въехавшего в толпу в Мюнстере автомат оказался муляжом
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Найденный у въехавшего в толпу в Мюнстере автомат оказался муляжом
Общество, 11:51
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Найденный у въехавшего в толпу в Мюнстере автомат оказался муляжом

Обнаруженный в квартире мужчины, совершившего наезд на пешеходов в немецком Мюнстере, автомат Калашникова оказался муляжом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы местной полиции.

Наезд автомобиля на толпу в Мюнстере. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Помимо муляжа, в квартире также найдены пиротехнические изделия в большом количестве.

Полиция пока не может назвать мотивы преступника.

СМИ узнали детали о личности устроившего наезд на людей в Мюнстере
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Автомобиль въехал в толпу около ресторана Kiepenkerl на одноименной площади. В результате погибли три человека, в том числе и водитель машины, покончивший с собой. Ранения получили 20 человек. В немецком МВД сообщили, что виновником случившегося стал водитель. Он был гражданином Германии, и, по данным МВД, не связан с исламистами.

По информации немецких СМИ, мужчине было 48 лет, его звали Йенс Р., и он уже давно жил в Мюнстере. Этот человек страдал психическими отклонениями.

Теги: Германия , наезд на людей
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