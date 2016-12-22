В Венгрии начались парламентские выборы

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В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли пять человек

Хабиб Нурмагомедов стал первым российским чемпионом в истории UFC

В Приамурье ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров

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В Махачкале без электричества остались 25 тыс. человек

Адвокат рассказал о блокировании пограничниками экипажа с судна «Норд»

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В США жертвами стрельбы в автобусе стали три человека

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Путин изменил порядок внесения предложений по памятным датам

В Пакистане в ДТП с участием американского дипломата погиб один человек

В Минобороны анонсировали получение трех комплектов С-400 в 2018 году

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Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям

Подмосковный ТРЦ эвакуировали из-за короткого замыкания

В посольстве назвали политически мотивированным отказ Скрипаль в визе

Путин и Медведев приехали на пасхальное служение в храм Христа Спасителя

В МВД Германии уточнили число погибших при наезде на толпу в Мюнстере

Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского