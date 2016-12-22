В Венгрии начались парламентские выборы
Политика, 09:41
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В Венгрии начались парламентские выборы
В Венгрии открылись избирательные участки на выборах в парламент страны. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.
Участки для голосования начали свою работу в 06:00 по местному времени (07:00 мск). Проголосовать граждане страны смогут до 19:00 (20:00 мск), после чего участки закроются, и начнется подсчет голосов.
По данным издания, явка на 07:00 составила 2,24% от общего числа избирателей. В Будапеште в течение первого часа работы участков проголосовало 26200 человек — 1,92% от общего числа избирателей, отмечает газета.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2014 года. Победу на них одержала партия премьер-министра страны Виктора Орбана «Фидес», которая получила 133 места из 199.