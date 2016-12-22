В Приамурье ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
Общество, 08:14
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В Приамурье ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
В Амурской области в лесах ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за усложнившейся обстановки с природными пожарами. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.
«В целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров решением комиссии при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в сообщении.
На особом контроле находятся населенные пункты, примыкающие к лесным массивам. В рейдах участвуют спасатели, сотрудники полиции, специалисты лесоохраны и администраций, а также специалисты других учреждений.