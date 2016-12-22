В Махачкале без электричества остались 25 тыс. человек

В республике Дагестан в городе Махачкала около 25 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает «РИА Новости».
Как отмечается в сообщении, ночью в воскресенье, 8 апреля, защита отключила ток на воздушной линии передач «Шамильское — Анцух», которую обслуживают «МРСК Северного Кавказа» и «Дагестанская сетевая компания». Причины отключения выясняются. В результате без электричества остались жители районов Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского. Мощность отключенный потребителей составила 17 МВт.
На сайте администрации Махачкалы сообщается, что в городе планируется ограничить потребление электроэнергии из-за проведения ремонтных работы. Отключение планируется провести 9 и 10 апреля. В администрации отметили, что это будет сделано, чтобы предотвратить технологические нарушения.