Пожарные рассказали о погибшем при пожаре в Trump Tower
Общество, 04:29
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Пожарные рассказали о погибшем при пожаре в Trump Tower
В результате пожара в Trump Tower в Нью-Йорке погиб один человек, четверо пожарных получили ранения. Об этом сообщили в нью-йоркской пожарной службе, передает CNN.
Погибшим был жилец квартиры на 50-ом этаже, где произошел пожар. Он был госпитализирован в критическом состоянии. Жизни пострадавших четырех пожарных ничего не угрожает. Во время пожара никто из членов семьи американского президента Дональда Трампа не был в здании.
О пожаре в Trump Tower сообщалось в воскресенье, 8 апреля. Как передавало CBS News, пострадавшие пожарные получили ожоги. Возгоранию в здании была присвоена четвертая степень сложности. Причины пожара пока неизвестны. На данный момент огонь в квартире был потушен.