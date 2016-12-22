В США жертвами стрельбы в автобусе стали три человека

В американском штате Иллинойс в результате стрельбы в чартерном автобусе погибли три человека. Об этом сообщили в полиции, передает WIFR.
В американских правоохранительных органах сообщили, что к ним поступила информация о застреленных людях. Полицейские выехали на место происшествия, и обнаружили тела трех человек в чартерном автобусе, который был взят в аренду.
Как полагает следствие, подозреваемым является одним из пассажиров автобуса. Он открыл стрельбу в салоне, а затем скрылся. О стрельбе сообщил водитель автобуса.
Стрелок все еще остается на свободе, отмечает СВС News. В полиции рассказали, что подозреваемый опасен. Также в американских правоохранительных органах сообщили, что погибшими при стрельбе были взрослыми, но их личности пока не установлены.