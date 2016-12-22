Путин изменил порядок внесения предложений по памятным датам

Президент Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в процедуру рассмотрения предложений по праздничным датам на федеральном уровне, поступающие от российских субъектов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.



Теперь предложения сначала должны поступать в российское правительство, а не президенту. В свою очередь, оно за месяц рассматривает эту инициативу и готовит представления президенту о праздновании новой памятной даты. В этом предложении, также должно быть экспертное заключение Российской академии наук, которое подтвердит достоверность памятного события.

В указе также отмечается, что все предложения по новым праздникам должны быть направлены в правительство не менее чем за пять лет до 1 января года, когда планируется праздновать памятное событие. Также правительство должно за два месяца утвердить состав организационного комитета, который займется подготовкой и проведению праздника. Ранее для этого кабмину давалось четыре месяца.