В Пакистане в ДТП с участием американского дипломата погиб один человек

В столице Пакистана Исламабад в результате ДТП с участием американского дипломата погиб один человек. Об этом сообщили в местной полиции, пишет издание The Express Tribune.



Как отмечается в сообщении, военно-воздушный атташе посольство США Джозеф Эммануэль Холл, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, поехал на красный свет и врезался в мотоцикл, который ехал с другом стороны. На мотоцикле были два молодых человека, один из которых скончался на месте. Как отмечает издание, погибшему было 22 года. Его отец заявил, что на мотоцикле был также его племянник. По его словам, они пересекали улицу на зеленый, когда в них врезался автомобиль.

Полицейские доставили американского дипломата в участок. Он показал им свою дипломатическую карту и водительские права. Сотрудники правоохранительных органов также связались с посольством, которое направило в полицейский участок своего начальника по безопасности. Полицейские конфисковали машину дипломата, его карточку и права. Кроме того, против него было заведено уголовное дело по статье о неосторожном вождении. В полиции отметили, что не могут арестовать дипломата из-за его статуса, и дело будет передано в посольство, а затем в правительство. Расследование уголовного дела продолжается.