В Пакистане в ДТП с участием американского дипломата погиб один человек
Общество, 02:07
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В Пакистане в ДТП с участием американского дипломата погиб один человек
В столице Пакистана Исламабад в результате ДТП с участием американского дипломата погиб один человек. Об этом сообщили в местной полиции, пишет издание The Express Tribune.
Как отмечается в сообщении, военно-воздушный атташе посольство США Джозеф Эммануэль Холл, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, поехал на красный свет и врезался в мотоцикл, который ехал с другом стороны. На мотоцикле были два молодых человека, один из которых скончался на месте. Как отмечает издание, погибшему было 22 года. Его отец заявил, что на мотоцикле был также его племянник. По его словам, они пересекали улицу на зеленый, когда в них врезался автомобиль.