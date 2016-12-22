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В Минобороны анонсировали получение трех комплектов С-400 в 2018 году
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В Минобороны анонсировали получение трех комплектов С-400 в 2018 году
Политика, 01:40
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В Минобороны анонсировали получение трех комплектов С-400 в 2018 году

Военно-космические силы в 2018 году получат три полковых комплекта зенитно-ракетных систем С-400. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, приуроченного ко дню войск ПВО, который отмечается 8 апреля.

Как отмечается в сообщении, в 2017 году на С-400 «Триумф» были перевооружены четыре зенитных ракетных полка. В Минобороны отметили, что на данный момент на вооружение войсковых соединений противовоздушной обороны, в том числе стояит С-300 «Фаворит» и зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С».

В Минобороны рассказали, что радиотехнические войска оснащены радиолокационными комплексами и станциями боевого и дежурного режимов, которые могут обнаружить воздушные объекты на расстоянии до 600 км и на высоте более 100 км. В их распоряжении такие комплексы и станции, как «Небо-М», «Подлет-К1», «Всевысотный обнаружитель», «Противник», «Каста», «Гамма» и другие.

В военном ведомстве отметили, что противовоздушной обороной Москвы и центрального промышленного района Россией занимается объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения. В их состав входят пять зенитной ракетных полков, которые оснащены С-400 и ракетно-пушечными комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С», обеспечивающие прикрытие этих ЗРС.

Всего каждый день на боевое дежурство ВКС заступают около 2 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников вооруженных сил, сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что ежедневно они находят и сопровождают до 1 тыс. воздушных судов, передвижение 10% которых должны контролироваться. В 2017 году во время дежурства по ПВО города Москвы и Центрального промышленного района военнослужащими были обнаружены и сопровождены более 500 тыс. воздушных судов.

С-400 «Триумф» способна уничтожить средства воздушно-космического нападения на большой и средней дальности. Эта система была принята на вооружение в 2007 году. Она способна поразить аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, тактических баллистических целей — до 60 км. Радиолокационные средства С-400 могут обнаружить воздушные цели на дальности до 600 км. Ее зенитные управляемые ракеты могут поразить аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

Теги: Министерство обороны , ЗРК С-400 , ВКС России
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