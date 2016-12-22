В Женеве при взрыве газа в ресторане пострадали 15 человек
Общество, 01:17
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В Женеве при взрыве газа в ресторане пострадали 15 человек
В Женеве в результате взрыв газового баллона в пиццерии пострадали 15 человек. Об этом сообщает издание Tribune de Geneve со ссылкой на экстренные службы.
По данным издания, сначала взорвалась паяльная лампа, которая использовалась для приготовления осьминога и крем-брюле. Взрывом выбило стекла ресторана и оторвало жалюзи. Среди пострадавших восемь человек были госпитализированы с ожогами первой и второй степени и с порезами от стекла. Также серьезные ожоги получил сотрудник ресторана. Опасны ли они для его жизни, не уточняется.
Пожарные осмотрели здание ресторана. Они сообщили, что есть сомнения в его прочности. Менеджер ресторана заявил, что руководство планирует подать иск против марки, которая выпустила взорвавшуюся паяльную лампу.