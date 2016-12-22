Подмосковный ТРЦ эвакуировали из-за короткого замыкания
Общество, 01:01
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Подмосковный ТРЦ эвакуировали из-за короткого замыкания
Торгово-развлекательный центр «Кашира» в городе Кашира в Московской области эвакуировали из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ТРЦ, который находится на улице Ильича. Из здания вышли 70 человек. Короткое замыкание произошло на первом этаже, но возгорания не было. На место прибыли сотрудники МЧС. В оперативном штабе на месте происшествия рассказали «РИА Новости», что замыкание электропроводки произошло под наружной обшивкой стены.